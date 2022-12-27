В МИД подчеркнули, что она имеет квалификацию специалистки по международным отношениям, переводчицы и свободно владеет английским языком.

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на упреки относительно нового посла в Болгарии. Ряд СМИ сразу после назначения Олеси Илащук украинским послом в упомянутой стране начал писать о том, что у дипломата нет соответствующего опыта.

Как заявили в пресс-службе МИД Украины, Илащук получила диплом с отличием по специальности "Страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Она имеет квалификацию специалистки по международным отношениям, переводчицы и свободно владеет английским языком.

"Правительство Болгарии после оценки ее кандидатуры, как это принято в международной практике, без проволочек предоставило агреман госпоже Илащук, не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии", — говорится в сообщении.

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В МИД Украины призвали оценивать нового посла по результатам работы, а не по интерпретациям и образами.

Скандал вокруг назначения Илащук

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил послом Украины в Болгарии Олесю Илащук, которая не имеет опыта работы в дипломатии или на государственных должностях. Ранее эта женщина позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Также писали, что Илащук в одной из соцсетей позиционируется как "клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант". Накануне этот ее профиль был заблокирован.

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