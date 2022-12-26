Новый посол уже начала приобретать опыт и приняла участие в общем совещании послов Украины. Мероприятие состоялось 22-25 декабря в Киеве и Николаеве.

Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии Олесю Илащук, которая не имеет опыта работы в дипломатии или на государственных должностях. Ранее эта женщина позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Информацию о том, что Илащук не связана с МИД, "Европейской правде" подтвердили несколько источников в дипкорпусе.

Отмечается, что новый посол уже начала приобретать опыт и приняла участие в общем совещании послов Украины. Мероприятие состоялось 22-25 декабря в Киеве и Николаеве.

Видео дня

Сейчас биография нового Украины в Болгарии не обнародована. Некоторые детали СМИ удалось обнаружить в ее профилях в Facebook. Они не имеют официальной отметки верификации, но на страницах размещены личные фото и другая информация.

Один из них длительное время не обновлялся. Там указывается, что новый посол был специалистом по вопросам обработки драгоценных камней и является выпускницей антверпенской Высшего совета по вопросам бриллиантов. Это авторитетная организация, которая не является университетом или образовательным центром, но предоставляет определенные образовательные услуги.

В другом профиле, который активно обновлялся, Илащук позиционируется как "клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант". В воскресенье этот профиль был заблокирован.

Изменения на дипломатическом фронте

В своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах активизировать дипломатию в следующем году.

23 декабря было изменено послов в Латвии и Болгарии, назначен посол в Бахрейне.

Во время выступления на ежегодной конференции послов Украины Зеленский рассказал, что Украина откроет новые посольства в десяти странах Африки.

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