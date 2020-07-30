СИЗО в подарок: активисты приобрели "билеты" для Медведчука, Шария, Бойко и Рабиновича

Ряд общественных организаций и партий требуют от Минюста запретить деятельность ОПЗЖ и «Партии Шария»

Ряд общественных организаций и партий обратились в общественный совет при Министерстве юстиции с требованием запретить деятельность пророссийских «Оппозиционной платформы - За жизнь» и «Партии Шария».

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением они выступили сегодня на пресс-конференции.

По словам руководителя штаба партии «Национальный корпус» Максима Жорина, несколько ранее его политическая сила обратилась с требованием запретить эти две партии к Службе безопасности Украины и Министерству юстиции, а также подала иск о запрете «Партии Шария» в Окружной административный суд Киева. Однако, сказал он, на сегодня никакого ответа от этих трех учреждений еще не получено.

Сегодня же, подчеркнул Жорин, от политических партий и общественных организаций в общественный совет при Министерстве юстиции передано аналогичное требование о запрете Партии Шария и ОПЗЖ. Он убежден, что существуют все законодательные основания отменить регистрацию этих двух партий, «поскольку их деятельность угрожает территориальной целостности и суверенитету Украины».

Читайте такжеВерховный суд разрешил называть Шария "кремлевский проект" - экс-нардеп

В свою очередь правозащитница Ольга Касьян отметила, что эти обе политические силы никак не отождествляют себя с Украиной, а ОПЗЖ как парламентская партия, выдает антиукраинские законопроекты, в частности, об уравнении статуса погибших и избитых «майдановцев» с «Беркутом» и другими правоохранительными органами, которые «били и убивали участников Революции достоинства».

Кроме того, отметила она, в ОПЗЖ хотят уравнять в правах пенсионеров со свободных территорий Украины и с оккупированных.

Представитель ВОО «Сокол» Руслан Андрейко заявил, что особенностью гибридной войны, которую ведет Россия против Украины, является культивирование пророссийских политических сил внутри Украины. И при таких обстоятельствах очень трудно противостоять гибридной агрессии. Он добавил, что требованием запретить ОПЗЖ и «Партию Шария» проукраинские партии и общественные организации склоняют власть к защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

По мнению представителя Движения ветеранов Украины Антона Колумбета, сейчас в Украине ощущается реванш пророссийских сил в рамках ведения Россией гибридной агрессии и, соответственно, на такую агрессию должно быть аналогичное гибридное противодействие государства Украина, которое должно запретить деятельность любых пророссийских партий в Украине. Он считает, что сейчас достаточно механизмов для запрета «Партии Шария», даже не учитывая ее политическую направленность. По его словам, речь идет о непрозрачности финансирования, когда средства от российских спонсоров партии перебрасывают на ФОПы, которые якобы делают пожертвования для этой партии.

Кроме того, он заявил, что специально для пророссийских политиков уже приобретено 4 сертификата на платные камеры в следственном изоляторе Киева. Эти сертификаты предназначены для пророссийских политиков Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Анатолия Шария.

«Мы все исповедуем гуманистические принципы, поэтому после того, как врагам украинского государства будет дана правовая оценка и они займут заслуженное место в следственных изоляторах, мы узнали, что Министерство юстиции запустило новую услугу - улучшение условий пребывания в следственных изоляторах для наиболее важных клиентов. Мы скинулись и приобрели 4 сертификата в государственное учреждение «Киевский следственный изолятор». Оплатили услуги заранее за улучшенные условия пребывания в СИЗО. У нас есть 4 замечательных сертификата. К ним прилагается еще заявление на конкретную фамилию. Господин Бойко, господин Медведчук, господин Рабинович и господин Шарий, вас ждут комфортные удобные следственные изоляторы Киева, где вы будете полностью защищены от коронавирусной болезни", - сказал Колумбет.

В свою очередь председатель общественного совета при Минюсте Василий Гончарук в комментарии УНИАН отметил, что сегодняшнее заявление о запрете ОПЗЖ и «Партии Шария» будет рассмотрено общественным советом на следующей неделе и по результатам рассмотрения будет обращение как к Министерству юстиции, так и другим государственным органам с требованием отменить регистрацию этих двух политических сил.

В целом же участники пресс-конференции заявили, что хотят исчерпать весь правовой арсенал противодействия антиукраинским политическим силам. Они надеются, что государство прислушается и запретит деятельность этих партий. Если же этого не произойдет, «то и политические силы, и общественные организации, будут вынуждены прибегнуть к уличным акциям, чтобы побудить государство защитить свой суверенитет».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram