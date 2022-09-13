Дмитрий Кулеба отметил, что увеличение импорта электроэнергии в Европу поможет решить ряд проблем

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, зачем Российская Федерация прибегла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС. Он отметил, что таким образом россияне пытаются нарушить энергетический баланс перед зимой и повлиять на политику Запада в отношении Москвы

Об этом глава МИД Украины рассказал в интервью РБК-Украина.

"Логика их (россиян - УНИАН) очень проста. Им нужно достичь двух целей. Цель №1 - выбить ЗАЭС из энергетической системы Украины, нарушив наш энергетический баланс, соответственно ухудшив энергетическую безопасность Украины накануне зимнего сезона", - отметил дипломат.

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Он рассказал, что Кремль пытается повлиять на решение Европейского союза по санкциям.

"Когда у тебя сумасшедшие цены на газ, то ты везде, где можно, пытаешься компенсировать увеличением мощностей электроэнергии. Какой самый простой путь для европейцев получить дополнительные объемы электроэнергии? Увеличить импорт из Украины благодаря тому, что мы являемся частью ENTSO-E - европейскую электрической сети - мы можем реально решить ряд проблем в таких странах, как Польша и других, в плане энергетической безопасности", - подытожил Кулеба.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что 6-й энергоблок ЗАЭС, последний работавший, отключили от энергосети. Таким образом его начали переводить в "холодное" состояние.

12 сентября стало известно, что ЗАЭС подключена к украинской электросети и получает необходимую энергию для охлаждения неработающих энергоблоков.

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