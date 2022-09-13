Какой масштаб катастрофы грозит из-за напряженной ситуации на Запорожской АЭС, оценил министр.

Российская Федерация прибегает к ядерному терроризму, захватив и постоянно обстреливая Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. Такие действия оккупантов угрожают не только Украине, но и всей континентальной Европе.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец оценил вероятные последствия, если РФ решится взорвать ЗАЭС. Об этом он рассказал в интервью "УП. Життя".

По словам министра, происходящее на Запорожской АЭС нельзя даже сравнить с тем, что происходило в Чернобыле. Оккупанты обстреливает из "Градов", и последствия даже смоделировать сложно.

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"Это будет не Чернобыль, а 10 Чернобылей в одном месте. 3000 Хиросим. Мы можем вообще потерять территорию Запорожской области - как для проживания, так и для ведения какого-то хозяйства. Если в Чернобыле 30-километровая зона отчуждения, то здесь она будет значительно больше", - подчеркнул Стрелец.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что 6-й энергоблок ЗАЭС, последний работавший, отключили от энергосети. Таким образом его начали переводить в "холодное" состояние.

12 сентября стало известно, что ЗАЭС подключена к украинской электросети и получает необходимую энергию для охлаждения неработающих энергоблоков.

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