Зеленский призвал членов СНБО разработать конкретные решения.

Президент Владимир Зеленский уверяет, что система электронного декларирования в Украине будет работать, законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как безотлагательные.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на срочном закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины о неотложных мерах, которые должны принять государство после решения Конституционного суда о неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса.

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Зеленский заявил, что демонтаж контрольных функций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и уголовной ответственности за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании никогда не будет воспринят ни украинским обществом, ни европейскими партнерами.

Президент акцентировал внимание, что из-за вышеупомянутого решения Конституционного суда возникла проблема даже с воплощением в жизнь результатов местных выборов, которые состоялись в Украине 25 октября. Ведь без полномочий НАПК по проведению специальной проверки, которые признаны КС неконституционными, нельзя назначать избранных лиц на должности в органах местного самоуправления - секретаря местного совета или председателя местного совета.

Поэтому нужно очень детально проработать всю проблематику, которую мы, к сожалению, получили после решения Конституционного суда, добавил глава государства.

«Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения, - система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее обновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как безотлагательные», - подчеркнул президент.

Он призвал членов СНБО разработать конкретные решения.

Что известно о скандальном решении КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусмотрена ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за решения КС Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

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Автор: Константин Гончаров