В целом закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ответственности и наказании за ложь в декларациях относительно имущества родственников должностных лиц.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

В частности, закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

Документ относит недостоверное декларирование к уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за указанные правонарушения.

Так, отныне признается умышленным внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тыс. (По действующей редакции – до 4 тыс.) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Читайте также"Им не удалось прийти к общей позиции": в ОП прокомментировали встречу Байдена и МеркельРазмер штрафа за это устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. (согласно действующей редакции – от 2,5 тыс. до 3 тыс.) необлагаемых минимумов доходов граждан, а также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, в случае умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию на сумму свыше 2 тыс. (По действующей редакции – свыше 4 тыс.) прожиточных минимумов предусматривается штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. (По действующей редакции – от 3 тыс. до 5 тыс.) необлагаемых минимумов доходов граждан.

При этом за умышленное непредставление субъектом декларирования декларации предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы сроком на один год.

Также лицо, совершившее такое уголовное правонарушение, не может быть освобождено от ответственности, даже если оно искренне раскаялось и активно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило нанесенный им ущерб или устранило причиненный вред; или если примирилось с потерпевшим.

Читайте такжеАваков рассказал, станет ли он мэром ХарьковаТакому лицу не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено законом или применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Народные депутаты приняли этот документ 29 июня после повторного рассмотрения одноименного закона от 3 июня 2021 года, к которому президент применил право вето.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский подписал законы по "налоговой амнистии" для украинцев.

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Автор: Виталий Саенко