Оболонский райсуд в мае 2021 года признал пост Шкиряка о Медведчуке "недостоверной информацией".

Бывший советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что выиграл суд у нардепа ОПЗЖ, кума российского президента, Виктора Медведчука.

Об этом он сообщил в Facebook.

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Шкиряка и отменил решение Оболонского райсуда Киева, принятое в пользу Медведчука.

Депутату ОПЗЖ, как утверждает Шкиряк, полностью отказали в иске.

Читайте такжеТретьякова заявила, что не видит ничего неэтичного в своих словах о смерти Полякова (видео)"Победа! Зорян Шкиряк выиграл апелляцию у путинского кума. Украина победила Мордор! Только что Киевский апелляционный суд удовлетворил мою апелляционную жалобу и отменил сомнительное решение Оболонского суда", – написал Шкиряк.

В мае 2021 года суд признал недостоверной информацией заметку Шкиряка о Медведчуке в Facebook от 2016 года.

В посте говорилось, что Медведчук является "активным представителем государства-агрессора и рупором российских террористов в Минском процессе...". Шкиряк назвал депутата "государственным предателем, адептом "русского мира"и агентом российских спецслужб в Украине".

Как писал УНИАН, 8 октября народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму. По версии следствия, действия Медведчука были направлены на подрыв энергетической независимости Украины.

Речь идет об участии Медведчука в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля с оккупированного Донбасса.

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Автор: Яна Ставская