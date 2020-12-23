Кабинет министров назначил в заместители Шкарлета Веру Роговую.

Правительство назначило Андрея Витренко заместителем министра образования и науки по вопросам евроинтеграции, предварительно уволив его с должности заместителя главы МОН.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Василий Мокан.

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Витренко стал депутатом Киевсовета от "Слуги народа" и возглавил постоянную комиссию по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Кроме того, Кабинет министров назначил в заместители Шкарлета Веру Роговую. Согласно открытой информации, в январе 2020 года ее назначили заместителем председателя Житомирской ОГА. Также женщина успела поработать директором департамента образования и науки КГГА.

Скандал с назначением Шкарлета: что известно

Кандидатуру Шкарлета на пост главы министра образования депутаты поддержали на заседании 17 декабря. Профильный комитет накануне не рекомендовал это назначение.

Во время составления Шкарлетом присяги часть зала кричала "Позор", а часть громко аплодировала.

Тогда нардепы заявили о намерении обжаловать решение, поскольку есть сомнения относительно прозрачности голосования.

Позже студенты и преподаватели анонсировали акцию протеста СТОП Шкарлет, на что новоназначенный министр отреагировал фразой: "Я не спорю с ними. Радио не переговоришь".

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Автор: УНИАН