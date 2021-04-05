По мнению кандидата Шевченко, выборы были фальсифицированы в пользу кандидата от партии власти Василия Вирастюка.

Кандидат в народные депутаты Украины по мажоритарному избирательному округу №87 (г. Надворная Ивано-Франковской области) Александр Шевченко обратился с открытым письмом к послам стран Евросоюза и Большой Семерки.

Об этом он заявил на своей странице в Фейсбук, пишут "Украинские новости".

В письме Шевченко отмечает, что по его убеждению на выборах произошло нарушение конституционного права граждан избирать власть, а выборы были фальсифицированы в пользу кандидата от партии власти Василия Вирастюка.

"Грубым нарушением избирательного законодательства стало блокирование работы Окружной комиссии спецподразделением СБУ в ночь с 31 марта на 1 апреля. Бойцы СБУ незаконно взяли под монопольный контроль здание Окружной комиссии. Они незаконно вывели из здания всех членов Окружной комиссии, всех наблюдателей, доверенных лиц кандидатов, журналистов и представителей общественных организаций, которые наблюдали за избирательным процессом. Как оказалось, именно в эту ночь с избирательной документации шести избирательных участков было похищено 503 бюллетеня за Александра Шевченко", - пишет кандидат в народные депутаты.

По его словам, параллельные подсчеты по легальным протоколам избирательных участков штабов трех других кандидатов показали его победу в 184 голоса.

Шевченко отмечает, что обычно Окружная избирательная комиссия подводит итоги выборов по 1-2 суток. Однако, как считает кандидат, результат волеизъявления граждан не удовлетворил власть, поэтому начались действия на искажение результатов волеизъявления граждан.

"По моему убеждению, Окружная избирательная комиссия совершила сознательные действия по фальсификации результатов выборов по заказу властей и депутатов партии власти "Слуга народа". Обеспечивали действия по фальсификации спецподразделения Службы безопасности Украины", - убежден Александр Шевченко.

При подведении итогов выборов, по убеждению Шевченко, был допущен ряд грубых нарушений действующего законодательства Украины. В своем обращении он отмечает, что в Окружной избирательной комиссии на шести участках, где кандидат Александр Шевченко имел большое преимущество, при пересчете выявлены кражи бюллетеней.

Представители участковых комиссий, которые присутствовали на пересчете, по словам Шевченко, заявляли о повреждении пакетов с бюллетенями после 5 суток хранения избирательной документации в Окружной комиссии, о фальсификации их подписей на пакетах с бюллетенями и о признаках незаконного вмешательства, переупаковки бюллетеней.

Шевченко пишет, что они вызывали полицию, составляли заявления о нарушениях. Также они предоставляли видео подсчета голосов на участках. По словам Шевченко, открытие пакетов подтверждало их подозрение - в пакетах не хватало в среднем по 100 бюллетеней в его пользу. Однако, пишет кандидат, Окружная комиссия принимает решение либо об утверждении результатов без учета похищенных бюллетеней, либо вообще признает выборы недействительными на тех участках, где большое преимущество имеет он.

"На ряде участков, на которых большое преимущество имел кандидат Александр Шевченко, без достаточных законных оснований Окружная комиссия не признает результаты выборов. В результате этих преступных действий был искажен результат голосования в пользу провластного кандидата Василия Вирастюка. Вместо преимущества Александра Шевченко в 184 голоса, как это есть фактически, Окружная комиссия в результате фальсификаций фиксирует преимущество провластного кандидата Василия Вирастюка в 749 голосов", - резюмировал кандидат в народные депутаты в своем обращении.

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Автор: Иван Бойко