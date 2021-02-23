Следующая акция в поддержку Сергея Стерненко запланирована на субботу, 27 февраля.

Организаторы акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого сегодня приговорили к 7 годам заключения, призвали собравшихся переместиться из-под Офиса Президента на Банковой к Печерскому управлению полиции.

«Друзья, мы уже знаем, что были задержаны протестующие, и что они сейчас находятся в отделении на улице Московская, это Печерский райотдел. И мы предлагаем сейчас абсолютно мирно, спокойно и организованно переместиться туда для того, чтобы поддержать людей, которые пострадали и сейчас тоже находят в застенках и где решается их судьба. И выразить там свой протест", - подчеркнул один из организаторов в мегафон.

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Также он заявил, что среди задержанных есть ветераны, а также один из "киборгов".

Вместе с тем, как сообщили в полиции, 24 активных участников акции доставляли в управление полиции.

"У них отобрали объяснения и отпустили", - говорится в сообщении полиции Киева.

Приговор Стерненку

Сегодня, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества. Его и другого обвиняемого по делу Руслана Дымчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (Разбой) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ, а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности. Дымчука признали виновным по статьям 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

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Автор: УНИАН