США могут вывести треть контингента из Европы, – NBC

В Пентагоне обсуждают несколько вариантов сокращения американского военного присутствия в Европе – речь идет о 25 тысячах военнослужащих или даже около 40 тысяч.

В Министерстве обороны США рассматривают возможность существенного сокращения американского военного присутствия в Европе. Речь идет примерно о 25 тысячах военнослужащих – около трети контингента, а по одному из вариантов сокращение может составить около 40 тысяч. Об этом со ссылкой на многочисленные источники сообщает NBC News.

По данным телеканала, соответствующие планы обсуждаются в Пентагоне. NBC News пообщался с семью действующими и бывшими западными чиновниками.

Один американский собеседник и еще один источник заявили, что сокращение может быть еще более масштабным и составить около 40 тысяч военнослужащих.

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Если такие планы будут реализованы, это станет крупнейшим сокращением военного присутствия США в Европе с конца холодной войны. Перспектива таких шагов уже вызвала беспокойство среди членов Конгресса обеих партий и в европейских столицах.

Какие страны может затронуть сокращение

Скорее всего, сокращение может затронуть американские контингенты в Германии, Италии и Испании. В тексте отмечается, что президент Дональд Трамп обиделся на эти страны из-за их позиции во время его войны с Ираном.

Крупнейший американский контингент в Европе размещен в Германии – там находятся 36 тысяч военнослужащих. В Италии дислоцируются около 12 тысяч американских военных.

Пентагон готовит варианты

В июне 2026 года Пентагон анонсировал пересмотр планов относительно американского военного присутствия в Европе.

По словам собеседников, генерал Алексус Гринкевич, возглавляющий Европейское командование вооруженных сил США и являющийся главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, должен представить свою оценку главе Пентагона Питу Хегсету.

Документ, вероятно, будет содержать четыре варианта действий. Среди них могут быть сокращение присутствия американских сухопутных сил, авиации и флота, а также возможная переброска части "более западных" контингентов в страны восточного фланга.

Окончательные рекомендации Хэгсет должен получить 6 ноября, после чего выводы будут представлены на рассмотрение Трампа. В то же время высокопоставленный чиновник Пентагона и еще два источника заявили, что на данный момент никаких конкретных решений принято не было.

Угроза растет: к чему готовится Европа

Напомним, что Германия и Великобритания готовятся к возможному нападению России в 2029 году или раньше. Дата объясняется совокупностью экономических, политических и военных событий, но при этом нападение может произойти и раньше.

Foreign Affairs пишет, что удержать Россию от нападения на Европу может только комплексная стратегия защиты, которая гарантирует провал вторжения уже в первые часы и дни. Но если США не будут участвовать в защите с помощью обычных вооружений, то россияне могут посчитать, что доминируют на континенте.

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