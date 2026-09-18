Зима будет самым критическим периодом в войне, - Туск

В этом контексте премьер-министр Польши обратил внимание на новую угрозу со стороны Москвы – реактивные беспилотники.

Поздняя осень и зима станут самым критическим периодом в войне России с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в парламенте, пишет Onet.

"Я хочу представить общественности наиболее вероятный сценарий на ближайшие несколько месяцев, поскольку этот сценарий предполагает серьезные события и требует сосредоточенности, серьезного отношения и психологической готовности к сложным испытаниям, – сказал он.

Туск подчеркнул, что недавние атаки вблизи польской границы вызывают беспокойство.

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По его словам, это требует более подробной информации об ожидаемом ходе событий, ведь граждане имеют право знать, какого сценария можно ожидать на основе данных, доступных сегодня.

"Сценарий, который представляется наиболее вероятным и который я обсужу в ближайшее время, не является единственно возможным", – отметил премьер-министр.

Туск подчеркнул, что непредсказуемость стала чертой современной политики.

Он прогнозирует, что поздняя осень и зима станут самым критическим периодом в продолжающейся войне России с Украиной.

Кроме того, в этом контексте премьер Польши обратил внимание на новую угрозу со стороны Москвы – реактивные беспилотники.

Российские удары у границы – что известно

Как сообщал УНИАН, 13 сентября, в 2 км от границы с Польшей, в Волынской области, российские захватчики нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда. Мониторинговая группа своевременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал.

По данным "Укразализныци", незадолго до удара по локомотиву на украинско-польской границе стоял дипломатический поезд.

Также 17 сентября Туск заявил о том, что у украинско-польской границы со стороны Украины была зафиксирована атака российского ударного дрона. В частности, по словам Туска, "вероятно, была атакована АЗС вблизи польской границы, недалеко от украинского города Ягодин". При этом, как сообщил в комментарии УНИАН пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, украинские пункты пропуска не пострадали.

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