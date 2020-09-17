Сегодняшнее заседание фракции "Слуга народа" не состоялось из-за ангины Резникова - Арахамия

Он предположил, что заседание состоится 28 сентября с участием руководителя Офиса президента Ермака, министра иностранных дел Кулебы и главы украинской делегации в ТКГ Кравчука.

Сегодняшнее заседание фракции "Слуга народа" не состоялось из-за ангины вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Читайте такжеВ "Слуге народа" считают, что с точки зрения морали Юрченко должен был бы сложить мандат Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Резников имеет ангину. Никакой интриги, к сожалению, нет. Просто Резников попросил, чтобы он немного полечился, потому что завтра Час вопросов к правительству. Он говорит:" чтобы я мог хоть каким-то образом там присутствовать", - сказал Арахамия. Он предположил, что заседание фракции состоится 28 сентября. "Пригласим дополнительно главу Офиса президента, министра иностранных дел и господина Кравчука", - добавил Арахамия. Отмена заседания фракции "Слуга народа" 17 сентября, нардеп Качура сообщил, что заседание фракции СН" в отношении Минского процесса и постановления о местных выборах отменены. "Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Причина - болезнь одного из участников встречи", - заявил он. Местные выборы в Украине и переговоры по Донбассу 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении дежурных местных выборов на 25 октября. Согласно решению, выборы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса не назначаются и не проводятся.

Россия и подконтрольные ей боевики блокируют работу ТКГ с требованием отменить пункт постановления ВР, в котором говорится о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях.

15 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что 17 сентября депутаты от «СН» рассмотрят вопрос о целесообразности внесения изменений в постановление о проведении местных выборов.

Как отметил Арахамия, если депутаты поймут, что такие изменения необходимы для нахождения взаимопонимания во время переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу в «нормандском» формате, тогда будут вестись поиски возможностей для внесения таких изменений. Он напомнил, что в настоящее время есть проект постановления, внесенный народным депутатом Александром Качурой, и ВР может принять этот или иной документ. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Татьяна Поляковская

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