Украина должна получить БМП Bradley, Marder, БТР Bastion, бронемашины AMX-10 RC, комплексы Patriot и другое.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в 2023 году начинается украинский наступательный этап войны в освобождении оккупированных российскими войсками земель.

Секретарь СНБО со словами "поверить в Украину" рассказал, как мир менял отношение к украинской войне за независимость – от партизанского движения до победы. В частности, в январе 2022 года речь шла о ведении партизанской войны. В этой связи в Украину прибыли ручные противотанковые ракетные комплексы NLAW, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракетные системы Stinger.

Данилов в социальной сети Facebook отметил, что в июне западные партнеры начали говорить об обороно-контрнаступательной войне. В частности, Украина стала получать артиллерийско-ракетные системы повышенной мобильности HIMARS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS (ими можно стрелять на расстояние до 80 км), снаряды Excalibur, гаубицы Panzerhaubitze 2000, системы противовоздушной обороны IRIS-T, гаубицы CAESAR, самоходные гаубицы AHS Krab.

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В то же время, как отмечает Данилов, 2023 год будет характеризоваться наступательной войной. Украина должна получить боевые машины пехоты Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, батареи комплексов ПВО Patriot.

"И многое другое – менее публичное и совсем не публичное", - заявил Данилов.

Также секретарь СНБО сказал, что следующий - четвертый - этап войны будет касаться "справедливости и возмездия". Он добавил, что в будущем будет осуществляться развитие ракетной и дроновой программ Украины.

Завершение войны в Украине - что известно

В ноябре в Индонезии состоялся саммит G20. На саммите Зеленский представил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее. По словам президента Украины, каждый из 10 пунктов формулы четко проработан:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоцида; недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

12 декабря Зеленский во время выступления на саммите G7 назвал три шага, необходимых для ускорения мира. Это, по словам президента, предоставление Украине современного вооружения для защиты, сохранение финансовой, энергетической и социальной стабильности, а также новые дипломатические меры для освобождения всех украинских пленных и территорий.

Этой зимой Украина готовит проведение специального саммита ради мира.

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