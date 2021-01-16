Ранее Александр Дубинский просил собраться фракцию, чтобы объяснить свою позицию по поводу введения санкций в отношении его со стороны США из-за якобы вмешательства в американские выборы.

Народный депутат Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") предлагает пригласить посла США в Украине на заседание фракции и обсудить вопрос введения санкций против его однопартийца Александра Дубинского.

Об это "слуга" написал в своем Telegram.

"Ходят слухи, что во вторник (19 января, - УНИАН) ряд «избранных» депутатов нашей фракции собираются посетить посольство США, чтобы обсудить «ситуацию» относительно Дубинского. Хочу напомнить, что в демократических государствах такую позицию, обычно, выслушивают публично и открыто, пригласив посла специальной нотой — в МИД, или на фракцию, если позицию нужно изложить именно депутатам", - отметил Бужанский.

Ранее Александр Дубинский просил собраться фракцию, чтобы объяснить свою позицию по поводу введения санкций в отношении его со стороны США из-за якобы вмешательства в американские выборы.

По словам Бужанского, глава фракции Давид Арахамия не торопится провести заседание, пригласив туда сотрудников посольства.

"Если им есть что сказать и показать - публично, никаких офрекордс, все факты на стол - фракции, руководству партии, депутатам. Если таковые факты, конечно, есть. А как руководитель парламентской группы с США Арахамия просто обязан немедленно потребовать факты и при их получении ознакомить с ними всех депутатов. При этом, заседание фракции по этому вопросу должно происходить с участием самого Дубинского, которому, уверен, есть что сказать по этому поводу. Иначе это всё напоминает подковерные игры, целью которых является не установление истины, а навязывание нужной кому-то позиции представителям законодательной ветви власти", - заявил Бужанский.

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Автор: УНИАН