Данилов заявил, что накануне заседания Совбез тщательно готовит все документы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на слова скандального депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича, что воинские звания у генералов, попавших 26 февраля под санкции за предательство Украины, может якобы отобрать только суд.

Короткая перепалка между Даниловым и Шуфричем произошла в эфире Свободы Савика Шустера.

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Сперва секретарь СНБО, отчитываясь о решении Совбеза 26 февраля, напомнил, что на заседании было принято решение поручить Кабинету министров разработать законопроект о двойном гражданстве, а также детально исследовать вероятные гражданства РФ некоторых нардепов.

"И все люди, которые имеют сегодня второй паспорт и депутатские мандаты, должны задуматься...", – начал секретарь СНБО. Его вдруг перебил Шуфрич фразой: "Согласен". Данилов сразу же отреагировал: "Простите? Ну вы тоже, да».

Уже через несколько минут депутат ОПЗЖ взял слово.

"Хочу сказать, что действительно по месту и семьей рождения я имею право на чешский, словацкий, венгерский паспорт и так случилось, что и российский, потому что родился на территории бывшего СССР. Но хочу заявить: я имею исключительно украинский паспорт, и если кто-то докажет, что (имею другой – УНИАН), я немедленно покину мандат и откажусь даже от государственных наград", - оправдался Шуфрич.

Далее он продолжил комментировать новые санкции СНБО.

"Лишение военных орденов возможно исключительно после решения суда об установлении этими лицами тяжкого преступления", – заявил Шуфрич.

Данилов подтвердил, что, как только президент Владимир Зеленский подпишет указ, все 10 человек из офицерского высшего чина, предавшие Украину и поддержавшие агрессию России, будут лишены всех званий.

"И вся эта чушь, которую говорит господин Нестор Шуфрич, что можно только по решению суда, это вы можете где-то говорить в другом месте, но точно не на заседании СНБО. Мы очень тщательно готовим все документы", – отметил секретарь Совбеза.

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Автор: УНИАН