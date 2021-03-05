Козак пользовался паспортом РФ только для поездок из России в Молдову, а вот в европейские вояжи брал украинский.

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин и Тарас Козак неоднократно летали в Москву и на оккупированный Крым и пользовались российскими паспортами.

Об этом говорится в расследовании Новая газета.

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Журналисты подсчитали, что Кузьмин с 2015 года совершил около 240 полетов в России и на оккупированных Кремлем украинский полуостров, побив рекорд среди поездок своих коллег.

Вылетая из России в третьи страны (Гонконг или Доминиканскую республику), Кузьмин брав загранпаспорт РФ неидентифицированной серии.

Тарас Козак, медиа которого прикрыли санкциями из-за распространения кремлевской пропаганды, пользовался российским загранпаспортом лишь в пределах поездок из России в Кишинев. В европейские вояжи он брал украинский.

Источник газеты в СБУ сообщил о российском паспорте и у гражданской жены Козака Натальи Лавренюк. До введенных Украиной санкций женщина не скрывала своего гражданства РФ и активно пользовалась паспортом страны-агрессора в полетах из Москвы в Симферополь, Минск, Анапу, Стамбул, а также Ростов.

Санкции против Медведчука и его окружения

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: УНИАН