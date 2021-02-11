По словам премьер-министра, в случаях, где введенные против физлиц санкции уже сыграли свою роль и украденные средства были возвращены, их можно снимать, но по отдельной процедуре.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал возможность снятия Европейским Союзом санкций с некоторых соратников бывшего президента Виктора Януковича.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Брюсселе во время совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи по итогам заседания совета ассоциации Украина - ЕС.

Шмыгаль подчеркнул, что Европа остается на твердых непреклонных позициях относительно поддержки Украины, в частности и в санкционной политике.

"Относительно отдельных физических лиц - там, где санкции сыграли свою роль в отношении этих лиц, средства или ценности, которые были украдены, - возвращены, конечно, там санкции могут завершать свое действие, но это отдельная процедура, которая подлежит отдельному рассмотрению, и диалог об этом ведется между Украиной и ЕС на профессиональном уровне и на уровне законодательном в полной мере", - добавил глава правительства.

Санкции против окружения Януковича: что известно

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывшего президента Виктора Януковича и чиновников времен его президентства за злоупотребление государственными финансами и нарушение прав человека.

В марте 2020 года Совет Европейского Союза утвердил решение продлить до 6 марта 2021 года санкции против Януковича и 9 лиц, в частности: бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-заместителя главы Министерства внутренних дел Виктора Ратушняка, сына экс-президента Александра Януковича, сына экс-генпрокурора Артема Пшонки, бизнесмена Сергея Курченко, экс-министра образования Дмитрия Табачника, бывшего первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Эти 10 человек определены как ответственные за злоупотребление украинскими государственными финансами или превышение полномочий, что привело к потере украинских государственных финансов.

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Автор: Леся Лещенко