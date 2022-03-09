Министр подчеркнул, что украинским дипломатам приходится быть резкими, потому что отдельные партнеры пытаются ограничиться "полурешениями или играть со временем".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина крутит колесо истории: санкции и выход компаний из России - это приближение победы и сохраненные человеческие жизни.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

"Относительно поставок оружия, новых санкций и выхода иностранных компаний из РФ не буду заваливать деталями. Вы все и так видите. Сегодня в этом плане был хороший день. Но нужно еще больше", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что ничто не дается просто, а за этими результатами стоит много сложных разговоров и комбинаций.

"Есть попытки отдельных партнеров ограничиться полурешениями. Некоторые пытаются играть со временем. Но мы не сбавляем обороты. Иногда партнеры обвиняют президента, меня, всех нас в резкости. Да, мы резкие. Иногда безжалостные. Особенно к тем, кто нас пытается немного обмануть", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что "мы такие, потому что каждое оружие, каждая санкция, каждая компания, которая уходит из России - это приближение победы, это сохраненная человеческая жизнь, это детство без страха, это неразрушенный дом, больница, школа".

"Украина крутит колесо истории и партнеры нам помогают. Держимся. И тогда мы обязательно победим", - подчеркнул глава МИД.

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