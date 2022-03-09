Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина крутит колесо истории: санкции и выход компаний из России - это приближение победы и сохраненные человеческие жизни.
Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.
"Относительно поставок оружия, новых санкций и выхода иностранных компаний из РФ не буду заваливать деталями. Вы все и так видите. Сегодня в этом плане был хороший день. Но нужно еще больше", - подчеркнул он.
Кулеба отметил, что ничто не дается просто, а за этими результатами стоит много сложных разговоров и комбинаций.
"Есть попытки отдельных партнеров ограничиться полурешениями. Некоторые пытаются играть со временем. Но мы не сбавляем обороты. Иногда партнеры обвиняют президента, меня, всех нас в резкости. Да, мы резкие. Иногда безжалостные. Особенно к тем, кто нас пытается немного обмануть", - сказал министр.
Он также подчеркнул, что "мы такие, потому что каждое оружие, каждая санкция, каждая компания, которая уходит из России - это приближение победы, это сохраненная человеческая жизнь, это детство без страха, это неразрушенный дом, больница, школа".
"Украина крутит колесо истории и партнеры нам помогают. Держимся. И тогда мы обязательно победим", - подчеркнул глава МИД.