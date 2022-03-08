Министр подчеркнул, что Украина "не в той позиции, чтобы подходить к переговорам с желанием что-то сдать".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет вести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым с пониманием того, что Лавров является одним из архитекторов агрессии против Украины.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Кулеба отметил, что запланированная на 10 марта встреча с Лавровым состоится прежде всего благодаря министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.

"Я не знаю, Эрдоган уговорил Путина, или Чавушоглу - Лаврова. Меня это мало волнует. Но встреча состоится", - сказал он.

Министр рассказал, что Лавров два года всячески избегал любой встречи и контакта с ним на двустороннем уровне или в формате "нормандской четверки".

"А тут вдруг согласился, так возможно он что-то-таки хочет донести, передать, о чем-то поговорить. Мы послушаем..., но я совершенно откровенно и спокойно могу сказать, что я еду на разговор, я буду с ним говорить, но я буду говорить с ним с полным пониманием того, что господин Лавров является одним из архитекторов агрессии против Украины", - подчеркнул он.

Комментируя слова президента Украины об обсуждении на переговорах вопроса оккупированных Крыма и Донбасса, Кулеба подчеркнул, что Украина "не в той позиции, чтобы подходить к переговорам с желанием что-то сдать".

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