Он отмечает, что весь демократический мир должен действовать слаженно, чтобы остановить агрессора.

Не может быть никаких компромиссов с террористом и убийцей. Санкции против России должны только усиливаться. Об этом заявил руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Мир должен неустанно усиливать санкционное давление на Россию и оперативно ликвидировать любые лазейки, через которые россия пытается обходить санкции. Тревожным звоночком обхода санкций стало согласие некоторых европейских энергетических компаний платить России за газ в рублях. Это не только нарушение санкций, но и опасный прецедент. Ведь путин воспринимает такие уступки как слабость Запада и будет выдвигать новые и новые требования, чтобы разрушить коллективное санкционное давление. Россия уже начала шантажировать Европу остановкой газоснабжения, требуя передать ей турбину для газопровода Северный поток-1 в обход санкций" - заявил Палатный.

Он отмечает, что весь демократический мир должен действовать слаженно, чтобы остановить агрессора.

"Не может быть никаких компромиссов с террористом и убийцей! Санкционное давление на Россию должно неуклонно усиливаться, чтобы обескровить ее экономику и убить желание продолжать войну против Украины. Санкции должны быть унифицированными и действовать в каждой части мира, чтобы страна-агрессор никоим образом не могла их избежать или обойти. Только при таких условиях Россия поймет, что каждый день войны для нее - это миллиардные потери и падение ее экономики. И единственным выходом для нее станет вывод войск с территории Украины и как следствие - крах путинского режима", - подчеркнул руководитель "Украинского штаба".

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