Виктория Нуланд заверила в поддержке Украины.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд объяснила, что ждет Украину на саммите НАТО в Вильнюсе. Она отметила, что официальный Киев может получить более четкую поддержку.

"Я думаю, что в Вильнюсе Украина может ожидать более четкого выражения того, что мы уже говорили. Что мы поддерживаем Украину, которая все больше становится демократической и сильной. И мы поддерживаем ее в долгосрочной перспективе - как каждая отдельная страна-член Альянса, так и коллективно", - заявила Нуланд во время Киевского форума по безопасности.

При этом она напомнила, что Альянс уже сотрудничает с Украиной в сфере разведки и кибербезопасности, а результаты этого сотрудничества будут заметны.

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Саммит НАТО в Вильнюсе - что известно

В Вильнюсе в июле состоится саммит Североатлантического альянса. Украина ожидает получить гарантии безопасности до вступления в НАТО.

При этом ПА Альняса пообещала "непоколебимую" поддержку Украины, а также ускорить предоставление Украине необходимой техники.

4 апреля министры иностранных дел стран-членов Альянса поддержали разработку программы поддержки официального Киева.

24 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите должны помочь Украине избавиться от советских доктрин, стандартов и оснащения.

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