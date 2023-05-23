Она отмечает, что Альянс в интересах собственной же безопасности должен пригласить Украину присоединиться, ведь только вступление Украины в НАТО может помешать повторному нападению России.

Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала о подготовке Украины к саммита НАТО в Вильнюсе, для которого готовятся несколько "пакетов".

Об этом она сказала во время пресс-конференции, отвечая на вопрос относительно июльского саммита стран НАТО: каких решений по вступлению Украины в Альянс и каких сценариев можно ожидать.

"Сейчас мы конкретно в штаб-квартире прорабатываем, я это разделяю, условно, на такие как "пакеты", с которыми мы выходим на саммит", - отметила посол.

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Она рассказала о чем говорится в этих "пакетах"

Это, в частности "политический пакет". "Речь идет о том, что мы хотим вывести наши политические отношения на новую институциональную основу. И здесь мы говорим о том, чтобы превратить, например, действующую комиссию Украина-НАТО в Совет Украина-НАТО, который позволит нам принимать некоторые решения и обсуждать определенные решения вместе с членами Альянса, а не отдельно", - пояснила Галибаренко.

Также речь идет о "практическом пакете". "Мы говорим о том, что именно для Украины будет создан многолетний план, который поможет приблизить и в дальнейшем нашу взаимосовместимость. То есть речь идет о помощи Вооруженным силам Украины. И так же речь идет о большом увеличении финансирования существующего сейчас комплексного пакета помощи", - сказала посол.

Она пояснила, что если по сей день в рамках комплексного пакета помощи Украина закупала аптечки, зимнюю одежду и антидроны для ВСУ, то теперь речь идет о том, что следующие проекты уже будут носить более среднесрочный и долгосрочный характер.

"Речь идет о таких проектах как гуманитарное разминирование, например, медицинская реабилитация. То есть мы выходим на то, что мы будем постепенно переходить на оружие НАТОвского стандарта. Это также будет предусматривать проведение и продолжение учений и тренировок для украинских военных", - отметила Галибаренко.

Ожидания Украины от саммита НАТО

На уточнение, ожидает ли все же Украина, что на этом саммите будет озвучена какая-то конкретная дата и перечень требований, которые Украина должна выполнить для своего более быстрого вступления в НАТО, она отметила, что "желательно, чтобы Альянс пригласил Украину на саммите в Вильнюсе присоединиться".

Посол считает реалистичной позицию Украины в этом вопросе. "Мы не требуем предоставить конкретную дату поступления. Мы четко признаем, что пока продолжается активная фаза боевых действий, - это невозможно. Но мы говорим о том, что повторение сигналов о политике открытых дверей или ссылка на решение Бухарестского саммита 2008 года, который предусматривал предоставление Украине ПДЧ, - что для нас это больше не актуально", - сказала Галибаренко.

При этом, подчеркнула она, "Альянс даже в своих национальных интересах и в интересах своей безопасности должен пригласить Украину присоединиться".

"Иначе мы все вместе предстанем перед опасностью... после победы Украины все равно будет оставаться угроза повторного нападения со стороны России. И только вступление Украины в НАТО может помешать такому сценарию", - подчеркнула посол.

Также она рассказала, изменилось ли отношение стран НАТО к Украине

На вопрос об изменениях в отношении стран НАТО к Украине за время полномасштабного вторжения России в Украину, Галибаренко выразила мнение, что лучшее подтверждение того, что отношение к Украине изменилось со стороны всех партнеров Украины – членов Альянса, - это то, что наша страна стала получать от этих стран как нелетальную, так и летальную помощь.

"Если сделать простое сравнение, то все мы помним, что в 2014 году, к сожалению, реакция международного сообщества свелась к политическим заявлениям и со стороны ЕС – введение санкций", - отметила она.

Зато нынешние масштабы помощи, добавила посол, - это "совсем другой подход к тому, что Украина должна одержать победу в этой войне".

"Если раньше, еще год назад, наши западные партнеры избегали формулировки того, что является конечной целью их помощи Украине, то сейчас это звучит достаточно четко: Украина должна одержать победу, и для того так же и Альянс готов нам помогать столько, сколько потребуется", - сказала Галибаренко.

Июльский саммит НАТО и Украина

11-12 июля в Вильнюсе (Литва) состоится саммит НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО.

Парламентская ассамблея НАТО в своей декларации накануне пообещала дальнейшую "непоколебимую" поддержку Украины и призвала ускорить предоставление Украине самолетов и другого оружия, необходимого для отпора российской агрессии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите НАТО союзники согласуют многолетнюю программу помощи Украине в продвижении к военным стандартам Альянса.

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