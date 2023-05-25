Андрей Ермак отметил, что Киев сохраняет свои амбиции на саммит НАТО в Вильнюсе.

Украина должна получить гарантии безопасности и в этом никто не сомневается. Союзники и партнеры обсуждают, в какой форме их предоставят.

"Основные гарантии, которые нужны нам, мы получаем. Есть вопрос о форме закрепления этих гарантий", - сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, официальный Киев хотел бы получить в итоге что-то среднее между Kyiv Security Compact и договорами по безопасности между США и Израилем. При этом он указал, что амбиции по саммиту НАТО в Вильнюсе не меняется.

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"Мы понимаем, что членство будет точно тогда, когда это позволит ситуация с безопасностью", - указал Ермак.

Также политик отметил, что на данный момент итогового документа саммита НАТО нет, но он считает, что ни одна из стран Альянса не имеет окончательную позицию "Нет".

Саммит НАТО в Вильнюсе - что известно

11 и12 июля 2023 года в Вильнюсе состоится саммит НАТО. При этом президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина должна получить гарантии безопасности до членства в Альянсе.

В свою очередь парламентская ассамблея НАТО в своей декларации пообещала "непоколебимую" поддержку Украины, а также ускорить предоставление Украине необходимой техники.

4 апреля главы МИД стран-членов Альянса поддержали разработку программы многолетней поддержки Украины.

24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе должны согласовать многолетнюю программу, чтобы помочь Украине избавиться от советских доктрин, стандартов и оснащения.

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