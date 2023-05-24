Предполагается, что на саммите согласуют многолетнюю программу для помощи Украине.

На саммите НАТО в Вильнюсе должны согласовать многолетнюю программу, чтобы помочь Украине избавиться от советских доктрин, стандартов и оснащения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг во время выступления на ежегодной конференции "Брюссельский форум", организованной немецким фондом Маршалла Соединенных Штатов.

Как пояснил генеральный секретарь Альянса, Украина сейчас "живет в двух мирах", потому что имеет много образцов старого советского вооружения и современного вооружения, которое соответствует требованиям НАТО. Он отметил, что чрезвычайно важно это все согласовать, но главная цель - сделать Украину полностью совместимой с Альянсом.

Вступление Украины в НАТО - перспективы

Столтенберг сказал, что в Альянсе существуют разные взгляды относительно будущей перспективы вступления Украины в НАТО, а единственный способ принятия решений требует консенсуса среди всех союзников.

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Он отметил, что сейчас продолжаются консультации по дальнейшему продвижению и путям удовлетворения стремления Украины приобрести членство в Альянсе.

"Никто не может с точностью сказать, каким будет окончательное решение на саммите в Вильнюсе по этому вопросу", - заявил Столтенберг.

При этом, он сказал, что в НАТО соглашаются относительно многих вопросов, когда дела касаются Украины.

"Мы все соглашаемся, что Украина станет членом Альянса. Фактически, в прошлом году это было очень четко заявлено на саммите в Мадриде, и это повторялось много раз с момента нашего первого решения в 2008 году. Мы все соглашаемся, что двери НАТО для новых членов открыты", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что именно Украина и 31 государство-член Альянса должны принять решение по вопросу членства, а не Москва, потому что россияне не имеют права вето.

"И мы также согласились, что сейчас самая срочная и важная задача заключается в обеспечении победы Украины как независимого и суверенного государства. Поскольку, если Украина не возьмет верх, тогда не будет возможности обсуждать вопрос членства", - подчеркнул Столтенберг.

Может ли Украина стать членом НАТО во время войны - какая позиция

Столтенберг подчеркнул, что на повестке дня нет такой возможности, чтобы Украина стала членом НАТО во время войны с Россией: "Вопрос заключается в том, что произойдет, когда завершится война".

В то же время, по его словам, Вооруженные силы Украины становятся более взаимосовместимыми с армиями альянса благодаря прохождению учений, в том числе в рамках подготовки украинских пилотов для самолетов западного производства.

"Я на самом деле верю в одно дело, надеюсь и думаю, что в Вильнюсе мы, как НАТО и страны-члены, согласуем многолетнюю программу, чтобы помочь Украине осуществить переход от доктрин, техники и стандартов советской эпохи, к стандартам, доктринам и технике НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Он сказал, что это звучит немного технически, но это чрезвычайно важно: "Єто происходит, но это огромная задача. Согласовав эту программу, мы будем более амбициозными и конкретными в отношении того, что будем делать".

Как сообщал УНИАН, 4 апреля министры иностранных дел стран-членов НАТО поддержали инициативу по разработке программы многолетней поддержки Украины.

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