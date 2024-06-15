Путин и Кремль заметно усилили свою экспансионистскую риторику.

Российское руководство имитирует заинтересованность в содержательных переговорах, но на самом деле хочет убедить Запад пойти на уступки по территориальной целостности и суверенитету Украины. Правитель РФ Владимир Путин хочет добиться полного уничтожения украинской государственности.

"Путин и Кремль заметно усилили свою экспансионистскую риторику в отношении Украины с декабря 2023 года и все чаще указывают на то, что Россия намерена завоевать больше территории в Украине и стремится полностью уничтожить украинскую государственность и идентичность", - говорится в отчете Института изучения войны.

Военные действия и наступление в Харьковской области свидетельствуют о том, что Москва больше заинтересована в достижении своей долгосрочной цели - максималистской победы в Украине, чем в любом урегулировании, которое бы немедленно заморозило линию фронта на текущем уровне.

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Аналитики напомнили, что Путин рассматривает сохранение Россией контроля над ныне оккупированной украинской территорией как основу для переговоров, которая не подлежит обсуждению.

"Постоянный акцент на признании оккупированной украинской территории российской не указывает на то, что Россия отказывается от этих более широких стратегических целей. Прекращение огня, которое предусматривает освобождение ныне оккупированных территорий, конкретизировало бы идею о том, что территориальная целостность Украины является предметом переговоров, и стало бы прецедентом, к которому Кремль, несомненно, вернется, чтобы добиться дальнейших территориальных уступок и вообще поставить под сомнение идею украинской государственности", - отмечают в ISW.

По мнению экспертов, победа России в войне не только устранила бы угрозу Украины как потенциального противника во время возможного конфликта с НАТО, но и предоставила бы РФ доступ к миллионам людей, которых она сможет принудительно забрать в армию, а также к большей части ресурсов и промышленного потенциала Украины.

Аналитики считают, что Путин, вероятно, рассматривает победу в Украине как предпосылку для ведения войны с НАТО. При этом любое прекращение огня или урегулирование путем переговоров, которое не предполагает полной капитуляции Украины, для него является временной паузой в усилиях по уничтожению независимого украинского государства.

Заявления Путина о "переговорах"

Правитель РФ назвал условия для начала переговоров с Украиной: вывод ВСУ из четырех частично захваченных областей, отказ от вступления в НАТО и снятие западных санкций. РФ требует передать ей еще 23 тыс. кв. км (хотя армия РФ захватила за полгода около полутысячи).

"Он хочет, чтобы мы отказались не только от части наших временно оккупированных территорий, но и от неоккупированных", - возмущен президент Владимир Зеленский.

Военно-политический эксперт и советник комитета Верховной Рады по нацбезопасности Иван Ступак рассказал, как поняли в Киеве истинные мотивы российского лидера Владимира Путина, который назвал "условия для переговоров" с Украиной.

"Все эти денацификации, демилитаризации, нацистский режим - как их было пощупать и померить? А вот последние заявления очень прагматичные и четкие", - сказал аналитик.

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