Ранее встречу планировалось провести в очном формате в Брюсселе.

Саммит глав государств и правительств Европейского Союза, назначенный на 25-26 марта, состоится в режиме видеоконференции.

Как сообщает Deutsche Welle, такой формат связан с растущими показателями инфицирования коронавирусом.

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Ранее саммит Евросоюза планировалось провести в очном формате в Брюсселе.

Это первая с середины 2020 года встреча ЕС в верхах, которую придется проводить подобным образом. В ее повестке дня значатся борьба с пандемией и ускорение кампании вакцинации. Кроме того, участники намерены обсудить будущие отношения с Россией и Турцией.

Предыдущий саммит Украина-ЕС

В Брюсселе 6 октября 2020 года стартовал 22-й саммит Украина - Европейский Союз. Делегацию Украины на саммите возглавил Зеленский, делегацию Евросоюза - президент Европейского совета Шарль Мишель.

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Автор: Светлана Закелова