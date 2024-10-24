Члены БРИКС поддерживают принципы Устава ООН.

Декларация на саммите БРИКС, который прошел в Казани, демонстрирует, что Российская Федерация не смогла заручиться международной поддержкой и создать альтернативную структуру безопасности, к которой стремится Кремль.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), война РФ против Украины в документе упоминается лишь один раз. При этом в декларации указывается, что все подписанты должны действовать в соответствии с принципами Устава ООН, включая уважение к территориальной целостности.

Также в документе указано, что государства БРИКС приветствуют "соответствующие" предложения посредничества, направленные на обеспечение мирного урегулирования войны путем диалога и дипломатии. Как известно, Украина называет "принципы Устава ООН" главным путем для достижения мира и отмечает незаконность агрессии РФ с точки зрения международного права.

Видео дня

В МИД Украины уже отреагировали на Казанскую декларацию. Там указали на неспособность России "экспортировать" свои взгляды на изменение мирового порядка и архитектуры глобальной безопасности участникам саммита. Как добавили в министерстве, декларация свидетельствует о том, что члены БРИКС не объединены вокруг войны против Украины и многие из этих них поддерживают принципы Устава ООН.

"Служба внешней разведки Украины аналогично оценила, что саммит БРИКС не приведет к одобрению международным сообществом альтернативной системы международного урегулирования, к которой стремится Россия, и заявила, что Индия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бразилия и Южная Африка выступили против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию", - говорят аналитики в отчете ISW.

Саммит БРИКС - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия устроила масштабный саммит БРИКС, в котором приняли участие также представители стран-кандидатов на вступление в организацию. При этом на саммит приехал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который летом отказался ехать на украинский Саммит мира в Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что БРИКС помогает Путину показать миру и прежде всего своему обществу, что нет изоляции России. Как объясняет Telegraph, саммит БРИКС имеет огромное значение для баланса глобальных сил и будущего Украины.

Аналитики ISW предупреждали, что Россия, вероятно, использует саммит БРИКС как возможность продемонстрировать свои усилия по усилению глобальных связей с незападными государствами и, возможно, заключить соглашения и торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддержать свои военные усилия.

Вас также могут заинтересовать новости: