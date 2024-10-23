Страны БРИКС так и не встали на сторону России в ее агрессии против Украины.

Итоговая декларация саммита БРИКС, проходящего в Казани, засвидетельствовала фиаско России в попытках перетянуть участников группы на свою сторону в вопросах войны в Украине. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

О чем итоговая декларация саммита БРИКС

В тексте декларации, который обнародовал российский МИД, содержится критика западных санкций и призывы к недопущению вооруженных конфликтов "в том числе путем устранения их коренных причин". При этом в декларации говорится о необходимости "полного соблюдения норм международного гуманитарного права в конфликтных ситуациях".

Несколько пунктов декларации посвящены разносторонней критике в адрес Израиля относительно его военных операций в секторе Газа и в Ливане, но без упоминания о непосредственных причинах этих операций.

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Отдельным пунктом участники саммита заявили о необходимости "безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии" и осудили "незаконное иностранное военное присутствие" в этой стране, вероятно, намекая на США.

Пункт 36 итоговой декларации посвящен Украине. Именно на нем МИД Украины акцентирует внимание. В отличие от Сирии, уважать суверенитет и территориальную целостность нашей страны БРИКС не предлагает, как и не осуждает присутствие российских войск в Украине. Однако и прямой поддержки российской агрессии участники саммита тоже не выразили.

"Мы напоминаем о национальных позициях по ситуации в Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения по посредничеству и добрых услуг, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии", - говорится в п. 36 итоговой декларации.

Реакция Киева

Министерство иностранных дел Украины считает такой текст свидетельством того, что Россия не смогла привить участникам саммита "свои неоимпериалистические взгляды на изменение мирового правопорядка", в частности в контексте агрессии против Украины.

"Попытки Москвы навязать представление о якобы альтернативной позиции т.н. "Глобального Юга" относительно российской агрессии против Украины потерпели очередное фиаско. Декларация продемонстрировала, что БРИКС как объединение не имеет единой позиции относительно российской агрессии против Украины", - заявили в украинском МИД.

Саммит БРИКС в России: последние новости

Как писал УНИАН, в эти дни в российской Казани проходит очередной саммит БРИКС, в котором принимают участие также представители стран-кандидатов на вступление в организацию. Показательно что на саммит приехал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который летом отказался ехать на украинский Саммит мира в Швейцарии.

Интересно, что президент Бразилии Лула да Силва на саммит не в Казани не приехал. Сообщается, что он якобы травмировал голову, и врачи запретили ему дальние путешествия.

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