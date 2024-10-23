Москва заключает двусторонние соглашения, чтобы смягчить влияние западных санкций.

На саммит БРИКС в России прибыли 36 мировых лидеров, в частности, из Китая, Индии, Ирана и Южной Африки. Кремль будет пытаться создать на мероприятии механизмы для усиления своих военных усилий в Украине.

"Россия, вероятно, использует саммит БРИКС как возможность продемонстрировать свои усилия по усилению глобальных связей с незападными государствами и, возможно, заключить соглашения и торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддержать свои военные усилия в Украине, смягчая влияние западных санкций", - сообщает Институт изучения войны в своем отчете.

Как отмечается, правитель РФ на полях саммита встретился с китайским коллегой Си Цзиньпином. Они подчеркнули важность многогранных отношений между двумя странами, причем глава Китая назвал БРИКС форматом глобального стратегического сотрудничества.

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Кроме того, кремлевский лидер обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой двусторонние отношения, создание многополярного мирового порядка и использование национальных валют во взаимных торговых расчетах. В то же время Моди воспользовался возможностью заявить о необходимости найти "как можно быстрее" мирное решение войны в Украине и подтвердил роль Индии как потенциального посредника.

Саммит БРИКС в России

На этой неделе в городе Казань (РФ) проходит саммит БРИКС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что БРИКС помогает Путину показать миру и прежде всего своему обществу, что нет изоляции России.

Телеграф набросился с критикой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который также решил прийти на саммит.

Как писал УНИАН, ранее Россия объявила о своем намерении продвигать создание новой системы международных банковских платежей на базе блока БРИКС. Москва не скрывает, что таким образом она стремится обойти действующую глобальную финансовую систему, в которой Россия находится под санкциями.

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