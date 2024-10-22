В МИД Украины отметили, что такое решение только вредит репутации ООН.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за то, что он согласился приехать на саммит БРИКС по приглашению российского диктатора Владимира Путина, однако отказался от участия в "саммите мира" относительно войны в Украине.

"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - отметили в пресс-службе МИД Украины.

В свою очередь в Reuters напомнили, что пресс-секретарь российского МИД ранее сообщила, что Гутерриш обращался к министру Сергею Лаврову на Генеральной Ассамблее ООН и отметил, что планирует поехать в Казань. Однако заместитель пресс-секретаря ООН Фархам Хак, когда у него спросили о запланированном визите Гутерриша, ответил:

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"Объявления о его будущих поездках будут сделаны позже".

Известно, что на саммите мира в Швейцарии, который состоялся в июне, собрал более 90 стран. В рамках этой встречи участники осудили вторжение РФ и искали пути прекращения войны.

Уже позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует провести второй саммит до конца года, однако РФ заявила, что не хочет принимать в этом участие. Тогда Гуттериш отметил, что не поедет на саммит мира, однако ООН все же была на нем представлена, добавили в Reuters.

Саммит БРИКС - последние новости

Как писал УНИАН, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку на саммит БРИКС, который должен состояться на следующей неделе в Казани. По информации СМИ, причиной этого стал несчастный случай, в результате которого политик получил травму головы.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что БРИКС, а не западные страны, будет двигателем экономического роста в мире. Это означает, что президент РФ хочет превратить БРИКС, участниками которой являются Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, на "мощный противовес Западу в глобальной политике и торговле".

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