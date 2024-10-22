Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за то, что он согласился приехать на саммит БРИКС по приглашению российского диктатора Владимира Путина, однако отказался от участия в "саммите мира" относительно войны в Украине.
"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - отметили в пресс-службе МИД Украины.
В свою очередь в Reuters напомнили, что пресс-секретарь российского МИД ранее сообщила, что Гутерриш обращался к министру Сергею Лаврову на Генеральной Ассамблее ООН и отметил, что планирует поехать в Казань. Однако заместитель пресс-секретаря ООН Фархам Хак, когда у него спросили о запланированном визите Гутерриша, ответил:
"Объявления о его будущих поездках будут сделаны позже".
Известно, что на саммите мира в Швейцарии, который состоялся в июне, собрал более 90 стран. В рамках этой встречи участники осудили вторжение РФ и искали пути прекращения войны.
Уже позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует провести второй саммит до конца года, однако РФ заявила, что не хочет принимать в этом участие. Тогда Гуттериш отметил, что не поедет на саммит мира, однако ООН все же была на нем представлена, добавили в Reuters.
Саммит БРИКС - последние новости
Как писал УНИАН, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку на саммит БРИКС, который должен состояться на следующей неделе в Казани. По информации СМИ, причиной этого стал несчастный случай, в результате которого политик получил травму головы.
В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что БРИКС, а не западные страны, будет двигателем экономического роста в мире. Это означает, что президент РФ хочет превратить БРИКС, участниками которой являются Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, на "мощный противовес Западу в глобальной политике и торговле".