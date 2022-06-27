Лидеры стран G7 заявили, что продолжат оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь Украине.

Лидеры стран "Большой семерки" продолжат помогать в финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической сферах.

Об этом говорится в совместном заявлении G7.

"Мы осуждаем неоправданную и незаконную захватническую войну против Украины со стороны России и помощи Беларуси. Мы осуждаем и не признаем дальнейшие попытки России перечеркивать границы силой. Мы осуждаем попытки России заменить украинских демократически избранных чиновников нелегитимными и неоправданное использование Россией ядерной риторики", - указано в коммюнике.

Отмечается, что лидеры G7 продолжат координировать предоставление Украине материальной, учебной, материально-технической, разведывательной и экономической поддержки. При этом указано, что "Большая семерка" уже предоставила Украине более 2,8 миллиарда долларов гуманитарной помощи.

Также лидеры G7намерены изучить варианты поддержки гуманитарных потребностей Украины, восстановления и реконструкции, в том числе передачи замороженных российских активов.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита "Большой семерки" заявил, что хочет завершить развязанную Россией войну до конца 2022 года. Также он поблагодарил государства "Большой семерки" за оборонную и финансовую помощь в борьбе с российским вторжением.

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