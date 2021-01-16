Некоторые страны называют Грузию по-другому / фото УНИАН
Украина не рассматривает вариант переименования Грузии в Сакартвело по примеру Литвы, которая недавно утвердила новое название для этой страны.
Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос BBC News Украина.
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"Вопрос изменения названия пока не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело", - говорится в сообщении.
Как называть Грузию
- Литва в конце декабря официально узаконила новое название для Грузии - Сакартвело.
- Именно так называют свою страну сами грузины.
- В мире распространенными наименованиями для страны являются российское "Грузия" и латинское Georgia.
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