В МИД заявили, что вопрос изменения названия пока не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии.

Украина не рассматривает вариант переименования Грузии в Сакартвело по примеру Литвы, которая недавно утвердила новое название для этой страны.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос BBC News Украина.

Читайте такжеГрузия не пустила украинских депутатов на выборы

"Вопрос изменения названия пока не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело", - говорится в сообщении.

Как называть Грузию

Литва в конце декабря официально узаконила новое название для Грузии - Сакартвело.

Именно так называют свою страну сами грузины.

В мире распространенными наименованиями для страны являются российское "Грузия" и латинское Georgia.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская