Как утверждает адвокат экс-президента Грузии, в тюремной больнице нет условий, необходимых для лечения Саакашвили.

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили потребовалась помощь реаниматологов в тюрьме.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает Sputnik.

По его данным, один из жизненно важных показателей здоровья политика упал до критического уровня.

"Вчера ночью один из жизненных показателей в анализах Михаила Саакашвили упал до критического уровня и стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего эти показатели стабилизовались. Это подтверждает то, о чем сказал консилиум в своей рекомендации и заключении, что сейчас третий президент входит в такую фазу голодовки, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья", - заявил Садзаглишвили.

Как утверждает адвокат, в тюремной больнице нет условий, необходимых для лечения Саакашвили.

"Консилиум в своем заключении сказал, что лечение Михаила Саакашвили должно продолжится в многопрофильной клинике, где есть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии и дуплексного сканирования... В 18-м учреждении нет возможности проводить ни магнитно-резонансное исследование, ни компьютерную томографию", - отметил Садзаглишвили.

В то же время в Минюсте Грузии заявляют, что больницу глданской тюрьмы № 18 в Тбилиси подходит для голодающих заключенных.

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Задержание Саакашвили в Грузии

1 октября власти Грузии заявили о задержании Саакашвили, после чего его поместили в пенитенциарное учреждение. Политик заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

На родине Саакашвили не был последние 8 лет - в Грузии он объявлен в розыск, а также заочно приговорили к шести годам заключения.

23 октября стало известно об ухудшении состояния политика - из-за голодовки ему сделали переливание крови.

Автор: Денис Прядко