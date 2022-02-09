9 февраля в Тбилиси рассматривают дело по растрате Саакашвили бюджетных денег.

Третий президент Грузии и глава исполкома украинского Нацсовета реформ Михаил Саакашвили исполнил на заседании суда в Тбилиси гимн Украины.

Видео судебного заседания 9 февраля 2022 года опубликовал YouTube-канал "Грузия онлайн".

Также в руках Саакашвили держал флаг Украины (правда, перевернутый), который, по его словам, прислали ему украинские нардепы.

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Дело Саакашвили и суд над ним: что известно

Гражданина Украины Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за 8 лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых – незаконное пересечение границы.

Сам Саакашвили с обвинениями несогласен и называет себя политзаключенным и даже заявлял, что его пытали во время пребывания под стражей.

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