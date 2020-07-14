"Отгребает Украина": Кулеба о скандальных заявлениях Саакашвили по Грузии

Дмитрий Кулеба говорит, что после каждого заявления Саакашвили в МИД Грузии вызывают посла Украины и выражают ему свое недовольство.

Заявления действующего главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеила Саакашвили о нынешней политической ситуации в Грузии не должны портить отношения украинского и грузинского народов, поскольку это высказывания и позиция частного лица, а не государства в целом.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 14 июля, сообщает ТСН.

"В целом ситуация вызывает сожаление, потому что, по сути, происходит следующее: есть гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, но активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов, этим гражданином является Михеил Саакашвили, и каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. То есть тут дисбаланс в чем? Что частное лицо выступает, а государство за это, простите, "отгребает", - пояснил Дмитрий Кулеба.

С его слов, украинская сторона понимает ситуацию в Грузии, которая сейчас является очень чувствительной в преддверии выборов. Кроме того, Украина ценит дружбу с Грузией и соседями по Черному морю и рассчитывает на стабилизацию отношений.

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"Мы понимаем ситуацию в Грузии, она очень чувствительна накануне выборов. Мы чрезвычайно ценим дружбу с нашими грузинскими партнерами, соседями по Черному морю и рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя. Потому что я глубоко убежден, что заявления ни одного частного лица не могут разрушить или подорвать ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами. Позиция МИД по этому вопросу максимально четкая, она официально задекларирована: господин Михеил Саакашвили является частным лицом и в своих комментариях о ситуации в Грузии не представляет позицию Украины", - пояснил Кулеба.

Напомним, в последний раз бывший президент Грузии и нынешний председатель Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили заявил, что считает правительство Грузии "полностью нелегитимным". За это депутаты Грузии инициировали обращения к Украине с требованием разъяснений высказываний Саакашвили.

"Я ни на мгновение не признаю его законность и ни на мгновение не признаю законность ситуации, которая сейчас сложилась в Грузии", - сказал он в своем видеообращении.

После этого украинского посла в Грузии Игоря Долгова вызвали в МИД Грузии. Тбилисские дипломаты выразили обеспокоенность из-за высказываний Саакашвили в адрес власти Грузии и отметили, что "такие действия наносят значительный ущерб отношениям двух стран".

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