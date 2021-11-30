В 2021 году Департамент кибербезопасности закрыл около 20 ботоферм.

С территории Российской Федерации против Украины работает около 7 тысяч сотрудников спецслужб.

Об этом во время эфира программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил директор департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"Оценочно, сегодня с территории Российской Федерации по Украине работает около 7 тысяч сотрудников спецслужб", - рассказал он.

В течение 2021 года департаментом было заблокировано 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов.

Читайте такжеЗеленский уволил начальника Департамента контрразведки СБУ"Была прекращена деятельность около 20 ботоферм мощностью более 150 тысяч аккаунтов, где будто бы 150 тысяч живых людей что-то комментируют, репостят", - отметил Витюк.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине разоблачили ботоферму спецслужб РФ. Они создали более 20 тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях, форумах и мессенджерах.

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Автор: Дмитрий Хилюк