Она продлится до 31 марта 2021 года.

С 1 января в Украине начинается ежегодная кампания подачи деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Об этом сообщается на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Кампания продлится до 31 марта 2021 года.

В сообщении сказано, что НАПК работает над дальнейшим упрощением декларирования в 2021 году и готовит новые справочные материалы, которые пригодятся во время заполнения деклараций.

Восстановление работы Единого государственного реестра деклараций

31 декабря НАПК после модернизации возобновило работу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Реестр деклараций доступен для всех пользователей. Благодаря модернизации он стал удобнее.

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Автор: Надя Пришляк