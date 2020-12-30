Субъекты декларирования теперь обязаны подавать НАПК сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Сегодня вступил в силу закон, восстанавливающий полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Об этом НАПК сообщает в Facebook.

В сообщении сказано, что сегодня вступил в силу закон № 1079-IX "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции".

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При этом отмечается, что закон, в частности, восстанавливает обязанность субъектов декларирования подавать уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента получения дохода, приобретения имущества или осуществления расхода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (105,1 тыс. грн в 2020 году и 113,5 тыс. грн в 2021 году).

НАПК обращает внимание, что субъекты декларирования обязаны подавать уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые возникли у них с 30 декабря 2020 года, то есть даты вступления в силу закона.

"НАПК будет устанавливать нарушения о непредоставлении или несвоевременном сообщении об существенных изменениях в имущественном состоянии только по тем изменениям, которые возникли с 30 декабря 2020 года. Об изменениях в имущественном состоянии, возникших до этой даты, сообщать не нужно", - отметил заместитель председателя НАПК Роман Сухоставец.

Также напоминается, что из-за решения Конституционного суда Украины от 27 октября НАПК было вынуждено прекратить принятие сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии и отключить соответствующую возможность в Реестре деклараций.

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27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

25 декабря президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О предотвращении коррупции", которыми предусмотрено восстановление полноценной деятельности НАПК.

Также закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей Конституционного суда Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц.

Кроме того, законом предусмотрен открытый круглосуточный доступ к госреестру е-деклараций.

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Автор: Надя Пришляк