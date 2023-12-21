В декларации главы Минобороны Украины говорится, что зарегистрированное место жительства его детей - США.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров оказался в центре внимания из-за своей декларации. В сети распространилась информация, что трое детей министра обороны стали гражданами США.

Прокремлевские СМИ утверждали, что в декларации Умерова за 2020 год дочь и сын указаны как граждане украинского государства, а уже в 2022-м отмечается, что у них якобы появились американские паспорта.

Издание утверждает, что вторая дочь министра обороны сразу после рождения получила паспорт США.

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Позже в сети распространили информацию, что сведения о якобы американском гражданстве детей Умерова - фейк. УНИАН решил разобраться в ситуации.

В декларации, которую министр подал 6 декабря 2023 года указано, что его сын Сеид Ахмед Умеров имеет гражданство Украины, а его зарегистрированное место жительства - США.

Дочь Мерьем министра также гражданка нашей страны, но зарегистрирована на территории Штатов.

Еще одна дочь Умерова - Ава - также имеет украинский паспорт. Согласно декларации, ее зарегистрированное место жительства - тоже США.

Стоит отметить, что жена министра Лейля - гражданка Украины, и она зарегистрирована в Киеве.

Кто такой Рустем Умеров - что о нем известно

Чиновник родился 19 апреля 1982 года в городе Самарканд (Узбекистан). Сейчас он зарегистрирован в Крыму. Был нардепом Верховной Рады IX созыва от партии "Голос", с 2019 по 2022 год занимал должность заместителя руководителя постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В течение 2022-2023 годов возглавлял Фонд государственного имущества Украины. 6 сентября этого года Умеров стал министром обороны украинского государства.

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