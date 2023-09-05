Биография главного кандидата на пост министра обороны Украины тесно связана с Крымом, также он – участник украинской делегации на переговорах с РФ, созданной после вторжения 24 февраля.

В Министерстве обороны Украины грядут громкие кадровые перестановки. Утром 4 сентября министр обороны Алексей Резников подал в отставку. На его место, как ожидается, придет Рустем Умеров, который уже написал заявление на увольнение с поста главы Фонда госимущества, где работал с 2022 года.

УНИАН собрал информацию о главном претенденте на пост министра обороны Украины – Рустеме Умерове. Он этнический крымский татарин, родился в Самарканде (Узбекистан). Ему 41 год, он женат и у него есть дети.

Известно, что семья Умерова жила в Алуште, откуда была депортирована в 1944 году. В 90-х они смогли вернуться на свою родину – в Крым.

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По образованию Умеров финансист. Его карьера началась телекоммуникационной компании, позже он продвигался в инвестиционном бизнесе. Известно, что он соучредитель компании ASTEM, которая специализируется на управлении инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры, а также – благотворительного фонда ASTEM Foundation.

Кроме того, Умеров является сопредседателем групп по межпарламентским связям с Саудовской Аравией и с Турцией, членом групп дружбы по межпарламентским связям с Израилем, Китаем, Великобританией, США, Канадой и Японией.

Умеров и Крым

Биография будущего министра обороны Украины (если его кандидатуру поддержит парламент) тесно связана с Крымом. Он был советником экс-главы Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

С 2019 года Умеров является депутатом Верховной Раде от партии "Голос". Он активно работал над вопросами деоккупации Крыма и прав человека. Примечательно, что именно Умеров был инициатором закона, согласно которому до полного возвращения полуострова под контроль Украины Киев не будет поставлять туда питьевую воду. Также его имя значится в законе "О коренных народах Украины", который сильно раздражал Москву.

С 2020 года Умеров входит в группу по созданию государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя, которую создал СНБО.

Умеров на посту главы ФГИ: достижения

На должности главы Фонда госимущества Рустем Умеров находился с сентября 2022 года. При его руководстве ФГИ возобновил малую приватизацию имущества. Нардеп Ярослав Железняк в интервью в эфире Radio NV оценил его работу так:

"Я считаю, замечательная кандидатура. Здесь я, откровенно говоря, не очень объективен, потому что он был очень долгое время членом нашей фракции до назначения главой Фонда госимущества. Но Фонд госимущества никогда не был мегареформаторской структурой. Это достаточно сложный орган с тысячами предприятий, с тысячами интересов. Но Рустем прошел год без единого коррупционного скандала. Что, наверное, его характеризует не только как порядочного человека, но и как хорошего менеджера", – сказал он.

Вторжение РФ в Украину: участие в переговорах и обмене пленными

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Рустем Умеров стал членом украинской делегации на переговорах с Россией. Ряд западных СМИ писали о его отравлении во время этих переговоров, однако сам он эти данные не подтверждал.

Также Рустем Умеров принимал участие в организации обмена пленными. Во время сложного обмена осенью 2022 года именно он летал в Саудовскую Аравию. Кроме того, он занимался вопросами освобождения политзаключенных, детей и гражданских, а также эвакуации людей с временно оккупированных территорий Украины.

Ряд активистов утверджает, что Умеров также участвовал и в решении вопросов по поставкам Украине вооружения. Правда, делал он это непублично.

Новый министр обороны: что говорят эксперты

Как отметил в комментарии DW политолог Владимир Фесенко, кандидатура Умерова была представлена президентом Зеленским потому, что тот имеет безупречную репутацию и зарекомендовал себя хорошим переговорщиком.

"Умеров должен снять общественное напряжение и навести порядок с закупками в Минобороны. Он проявил себя хорошим менеджером, не конфликтен, не скандален, его хорошо воспринимают оппоненты президентской команды. А самое важное, что он себя проявил как переговорщик, в частности, с турецким руководством по подготовке зернового соглашения, обмена пленных "азовцев". Также он сейчас главный переговорщик с мусульманскими странами и по поставкам оружия", – сказал он.

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко считает, что Умеров отлично подходит на эту должность, пишет ТСН.

"Если говорить о внешнем измерении, о том, повлияет ли эта отставка на факторы, связанные с тем, как Министерство обороны общается с нашими западными партнерами, то я думаю, что особых проблем не будет. Хотя министр Резников в качестве внешнего коммуникатора выступал очень эффективно. Мы видели, что он мог общаться не только с официальных позиций как руководитель министерства, но также налаживал достаточно хороший межличностный контакт со своими коллегами, министрами обороны других стран, нашими западными союзниками. (...) С точки зрения потребностей Министерства обороны Украины на этом этапе к министру обороны есть два ключевых требования – быть менеджером, организовывать внутреннюю работу министерства. И второй момент – внешняя коммуникация, умение общаться с нашими западными партнерами", – объяснил Жовтенко.

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