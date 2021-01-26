Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов / фото УНИАН, Андрей Крымский
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что оснований для досрочного прекращения полномочий парламента на сегодняшний день нет.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.
"Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины 9-го созыва сегодня нет. И я уверен, в дальнейшем тоже не появится", - подчеркнул Разумков.
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