Председатель парламента убежден, что и в дальнейшем такие основания не появятся.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что оснований для досрочного прекращения полномочий парламента на сегодняшний день нет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

"Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины 9-го созыва сегодня нет. И я уверен, в дальнейшем тоже не появится", - подчеркнул Разумков.

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Автор: Татьяна Поляковская