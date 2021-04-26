Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на частичный отвод войск Российской Федерации, военная угроза в границах Украины является постоянной.
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Об этом он заявил в интервью Financial Times.
Зеленский приветствовал частичный отвод российских войск от границ Украины, назвав деэскалацию "маленькой победой" Киева и его союзников. Это был, по его словам, "шаг от эмоционального состояния к какому-то прагматическому решению, которое мы ожидаем здесь для региона Донбасса".
В то же время президент предостерег, что ситуация остается опасной.
"Конечно, существует постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, и российская армия, мы все это знаем, является очень мощной силой. Поэтому мы имеем это (угрозу - УНИАН) постоянно на наших границах. И этот конкретный случай - это случай психологического давления. Мы готовы здесь к неприятным сюрпризам. Мы постараемся их избегать. Наши военные очень сильные, и мы готовы сдерживать любую угрозу агрессии", - сказал Зеленский.
Стягивание Россией войск к границе с Украиной
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.
- Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.
- 8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
- 22 апреля Россия заявила, что начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "все поставленные цели достигнуты".
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