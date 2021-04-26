Президент назвал частичный отвод войск РФ шагом от эмоционального состояния к "какому-то прагматическому решению".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на частичный отвод войск Российской Федерации, военная угроза в границах Украины является постоянной.

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Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Зеленский приветствовал частичный отвод российских войск от границ Украины, назвав деэскалацию "маленькой победой" Киева и его союзников. Это был, по его словам, "шаг от эмоционального состояния к какому-то прагматическому решению, которое мы ожидаем здесь для региона Донбасса".

В то же время президент предостерег, что ситуация остается опасной.

"Конечно, существует постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, и российская армия, мы все это знаем, является очень мощной силой. Поэтому мы имеем это (угрозу - УНИАН) постоянно на наших границах. И этот конкретный случай - это случай психологического давления. Мы готовы здесь к неприятным сюрпризам. Мы постараемся их избегать. Наши военные очень сильные, и мы готовы сдерживать любую угрозу агрессии", - сказал Зеленский.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

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Автор: Константин Гончаров