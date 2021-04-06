Генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заверил президента Украины Владимира Зеленского в твердой поддержке на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.

Об этом генеральный секретарь Альянса сообщил в микроблоге Twitter.

"Я позвонил президенту Зеленскому выразить серьезную обеспокоенность из-за российской военной деятельности в Украине и рядом с ней и постоянных нарушений режима прекращения огня. НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы остаемся преданными нашему близкому партнерству", - заявил Столтенберг.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

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30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

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Автор: Виталий Саенко