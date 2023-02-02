Первый зампостпреда РФ при ООН пожаловался, что "Украины в программе работы в феврале будет более чем достаточно".

Российские дипломаты созывают заседание Совбеза ООН, на котором они намерены жаловаться на поставки Украине западного оружия.

Как заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, 24 февраля страны Запада запросили заседание по поводу годовщины кровавого вторжения РФ в Украину.

"Мы в долгу не останемся. На 8 февраля нами запрошено заседание по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса (российско-украинской войны – УНИАН) в условиях нарастающих поставок западного оружия. Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений", - написал он.

Полянский пожаловался, что "Украины в программе работы в феврале будет более чем достаточно", все потому же – из-за агрессии России. "Мы к этому готовы, нам есть что сказать", - уверен путинский дипломат.

Война в Украине - хронология провалов России

Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля, начав с бомбардировок Киева, Харькова, Львова и других больших городов.

Российские танки буквально прорвали украинскую границу в районе Беларуси. Многие города попали под временную оккупацию, в том числе часть Киевской области.

В ночном обращении, которое предшествовало военной интервенции, Путин назвал войну "спецоперацией" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Уже весной разгромленные российские группировки вынуждены были оставить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а в сентябре - в ходе контрнаступления ВСУ - россияне бежали из Харьковской области.

Западные СМИ писали, что Путин хотел взять Киев за два дня, потом - за несколько месяцев, но Россия недооценила ВСУ.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют факты совершения Россией военных преступлений: пыток гражданских, жестоких убийств местных жителей, в том числе детей; находят массовые захоронения.

В настоящее время активные бои в основном длятся на Донецком направлении. Есть риск повторного наступление ВС РФ из Беларуси.

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