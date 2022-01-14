Такие провокации могут устроить на артиллерийских складах оперативной группы российских войск вблизи села Колбасна.

Специальные службы Российской Федерации готовят провокации против российских войск в Приднестровье, чтобы обвинить в этих действиях Украину.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Facebook.

"Российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину", - отмечается в сообщении.

В частности, в военные подразделения страны-агрессора и его сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям.

Читайте такжеГенсек НАТО рассказал о шагах Альянса в случае нового нападения России на Украину"По информации военной разведки Украины, 13 января в 3-й отдельной мотострелковой бригаде Вооруженных сил Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу доведено к сведению, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н. п. Колбасна (артсклады оперативной группы) войск РФ)", - говорится в сообщении.

При этом, как утверждают разведчики, распоряжений о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не поступало, но было акцентировано на готовности личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению.

"На сегодняшний день отпуска и увольнения личного состава не отменены, но командирам/начальникам приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу", - говорится в сообщении.

Возможное вторжение РФ

Как сообщал УНИАН, 13 января советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, ссылаясь на информацию американских разведывательных органов, заявил, что Россия может сфабриковать предпосылки для вторжения в Украину.

"Россия закладывает основание, чтобы иметь возможность сфабриковать предпосылки для вторжения, в том числе посредством подрывной деятельности и информационных операций путем обвинения Украины в подготовке неизбежной атаки на пророссийские силы на востоке Украины", - сказал он.

Он пообещал предоставить дополнительную информацию на этот счет в течение следующих 24 часов.

Кроме того, Салливан заявил, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры готовы к непредсказуемым ситуациям.