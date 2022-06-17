Президент подчеркнул, что при подготовке седьмого санкционного пакета ЕС нужно разорвать любые связи с Россией.

При подготовке седьмого санкционного пакета ЕС нужно разорвать любые связи с Россией.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Диалога Преспанского форума.

Он отметил, что Россия бросила вызов каждому народу на континенте, каждому региону Европы, а для Украины это самый страшный вызов – военный.

"Начав эту войну против Украины, Россия пыталась создать плацдарм для наступления на другие народы Европы. И поэтому наша защита в этой войне и будущая победа принципиально важны для безопасности всех в Европе", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что России удалось сделать зависимыми от себя разные страны Европы, в частности, в вопросе обеспечения энергоресурсов. По его словам, давление на газовый рынок, а также использование Россией других инструментов приводит к тому, что инфляционные процессы значительно ускорились.

Зеленский подчеркнул, что еще худший сценарий реализуется на продовольственном рынке.

"Там провоцируется не только рост цен, причем на базовые продукты питания, но и новый миграционный кризис",- сказал президент Украины.

По его словам, российская блокада украинских портов и удары по нашей агропромышленной инфраструктуре приводят к образованию дефицита на важных региональных сегментах мирового рынка продовольствия.

"Сколько миллионов беженцев будет в Европе, если из-за российской политики начнется голод в африканских и азиатских странах? А если нехватка продуктов там и ценовой кризис спровоцируют политический хаос и падение правительств? Сможете ли вы тогда проводить консолидированную политику? Вот зачем России продовольственный кризис", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что Россия для того, чтобы обманывать не только внутреннюю, но и внешнюю аудиторию, и чтобы разжигать вражду, тратит миллиарды долларов ежегодно.

Зеленский подчеркнул необходимость освободить Европу от цепей зависимости, которые российское государство создавало на протяжении десятилетий.

"Безопасность просто невозможна без этого, причем это одинаково и для севера Европы, и для юга, и для запада, и для востока. Вот почему нужны такие санкции против России за антиевропейскую политику, чтобы там навсегда запомнили цену, в том числе и за продовольственный кризис. Тот, кто создает искусственный голод, должен стать глобальным изгоем и понести болезненные убытки", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, это должно быть учтено при подготовке седьмого санкционного пакета Европейского Союза.

"Нужно разорвать любые связи с Россией, которые она использует, чтобы зарабатывать на Европе и одновременно осуществлять антиевропейскую политику. Не может быть никакой торговли с Россией - не стоит давать деньги тому, кто стремится к вашему же уничтожению", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что нужно сделать всю Европу наконец единой, а полноправная европейская интеграция Украины, как и полноправная европейская интеграция ваших государств, – это историческое усиление Европы и полный демонтаж российской возможности бить нас в одиночку.

Зеленский отметил, что в ближайшее время состоится саммит высокого уровня ЕС – Западные Балканы.

"Отвечая нам о нашей европейской перспективе и отвечая вам по вашей европейской перспективе, народы Европы и европейские политики отвечают на вопросы о будущем Европы", - подчеркнул он.

По его словам, нужен положительный ответ на нашу европейскую перспективу.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Европейский Союз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России, который, среди прочего, включает отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев и отключения от SWIFT "Сбербанка", "Россельхозбанка", "Московского кредитного банка" и "Белорусского банка реконструкции и развития".

15 июня Зеленский подчеркнул, что седьмой санкционный пакет должен быть настолько ощутимым для РФ, как и все шесть предыдущих пакетов санкций вместе.

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