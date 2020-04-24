Потухшая нефтяная скважина. Усыхающее величие России

Роман Цимбалюк

Каждый день российские чиновники различного ранга призывают мир вспомнить о гуманизме и правах человека и отменить санкции. Конечно, сделать это нужно исключительно для борьбы с коронавирусом и в первую очередь для стран друзей России: Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДР. О себе россияне в этом контексте прямо не вспоминают - мешает гордость «великой страны». Но логика очевидна: давить на жалость и убеждать Запад согласиться с «гуманитарным пределом санкций». Главное - создать прецедент. Не случайно блокирование Украиной российского проекта резолюции Генассамблеи ООН по санкциям в Москве назвали кощунством, цинизмом и русофобией.

Менять свои планы на Украину Кремль не хочет, потому что оккупация Крыма и Донбасса - это один из столпов путинского режима

Менять свои планы на Украину Кремль не хочет, потому что оккупация Крыма и Донбасса - это один из столпов путинского режима. Однако, на фоне катастрофического обвала цен на нефть, россиянам нужно во что бы то ни стало спрыгнуть с санкций и открыть себе дорогу на западный рынок дешевых кредитов.

В Украине принято считать, что молодой и неопытный Зеленский попал в «идеальный шторм»: российские пули в украинцев, экономический кризис и пандемия. Однако опытный Путин тоже попал, но только в свой «идеальный шторм»: наметившийся за предыдущие годы экономические спад в РФ совпал во времени с убытками из-за карантина, и плюс обвал нефти. Выяснилось, что обнулились не только президентские сроки ВВП, но и знаменитая стабильность. Россия вставала с колен, опираясь исключительно на нефтяную вышку. Это целая государствообразующая отрасль.

Неслучайно РФ оккупировала украинские территории в 2014 - тогда давали больше сотни долларов за бочку этого сырья. С этого момента углеводородный Бог отвернулся от Путина, и цена начала падать, последние пять лет идя в коридоре 50-70 долл за баррель. Результат не заставил себя долго ждать: именно с 2014 года в РФ падают реальные доходы населения. Но тут наступило настоящие фиаско. Переизбыток предложений на рынке нефти и коронавирус погнали цены вниз, местами даже до отрицательных значений.

Российским руководителям, которые коротают время на удалёнке в своих бункерах, ничего не остаются, как пить корвалол. Ещё чуть-чуть - и придётся разбить свинью-копилку, Фонд национального благосостояния. Сейчас там - порядка 120 млрд долл. Эксперты Deutsche Bank посчитали, что эти деньги будут потрачены за два года, если российская нефть Urals будет стоить не более 15 долл. за баррель, как сейчас. Если же цена этой марки будет 30 долл. за баррель, то агонию можно будет растянуть на шесть лет.

Российские понты на международной арене напрямую зависят от цен на углеводороды

В любом случае, российские понты на международной арене напрямую зависят от цен на углеводороды. Это значит, что желания кашмарить Украину будет меньше, хотя на войну россияне деньги всегда найдут.

В Кремле такие прогнозы не оспаривают, предпочитая отделаться фразой: «сейчас невозможно долгосрочное планирование». Они ждут, когда подорожает нефть.

А, что если нет...

Роман Цимбалюк

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