Вадим Скибицкий отметил, что Москва пытается противодействовать международным учениям

В Черном море проходят международные учения Sea Breeze-2021. Российская Федерация из-за этого вывела почти все корабли Черноморского флота.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телеканала "Дом".

Он указал, что таким образом Москва пытается помешать учениям, потому что боится потерять доминирующую роль на севере Черного моря.

По словам разведчика, силы РФ не соизмеримы с потенциалом стран, которые участвуют в учениях, Кремлю явно не хватает сил и средств. При этом он напомнил, что с 2015 года РФ стремительно наращивает военные силы в оккупированном Крыму, и отрабатывает способы и методы поражения противника во время международных учений.

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В то же время Скибицкий подчеркнул, что все новые страны – члены НАТО, которых не было во времена СССР, готовы обеспечить коллективную безопасность в Черноморском регионе.

Международные учения Sea Breeze

28 июня в Одессе стартовали самые масштабные за свою историю международные учения Sea Breeze. В учениях принимают участие представители 29 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Также в учениях участвуют британский эсминец HMS Defender, нидерландский фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross.

Заместитель командира 65-й оперативной группы Шестого флота Военно-морских сил США капитан 1-го ранга Кайл Гантт (Kyle Gantt) заявил, что участники международных морских учений Sea Breeze показывают, что международные морские воды открыты для всех.

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Автор: Анастасия Горбачева